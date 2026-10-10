La Celac brinda su apoyo a Panamá tras el terremoto

"La Celac reconoce los esfuerzos de las autoridades panameñas para atender las comunidades afectadas y expresa la disposición de sus Estados Miembros a sumar apoyos en la ardua tarea que tienen por delante", señala un comunicado de este organismo cuya presidencia pro tempore ostenta Uruguay.

El documento añade que "en estos momentos difíciles" la cooperación y la coordinación regional "son esenciales" para responder a las consecuencias de estos fenómenos.

"Los Estados Miembros de la Celac seguirán con atención la evolución de la situación, con el fin de apoyar al Gobierno de Panamá en todo lo que esté a su alcance", concluye el comunicado.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional, operaba bajo protocolos de seguridad que prevén la suspensión de despegues y aterrizajes tras réplicas que se sientan en sus instalaciones y que obligan a revisar las pistas, las calles de rodaje y plataformas.