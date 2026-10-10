La ciencia detrás de las películas de Pixar llega a Miami en una exposición interactiva

La muestra, que estará abierta hasta el 11 de abril de 2027, pretende enseñar cómo la creatividad y la ciencia trabajan juntas para dar vida a los mundos animados de Pixar, además de prometer una "mirada exclusiva" al proceso de producción, según el museo (Frost Science, en inglés).

Creada por el Museo de Ciencia de Boston y Pixar, reúne más de 50 elementos interactivos en ocho secciones, una por cada fase de producción, del modelado de los personajes al renderizado, que convierte cada escena en una imagen.

El visitante hace de artista, animador y científico de la computación y crea una escultura digital a partir de un boceto o resuelve problemas de iluminación parecidos a los de las escenas submarinas de 'Buscando a Nemo'.

La gerente de programas públicos del museo, Hidekel Olivo-Pinales, dijo a EFE que la exposición enseña detalles como que hacen falta 24 cuadros (fotogramas) para un solo segundo de película.

"Para mí, eso fue impactante para ver todo el trabajo que va en estas películas que nosotros amamos", afirmó.

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A la pregunta de qué parte del trabajo de Pixar es arte y qué parte es ciencia, la muestra refleja que es "100 por ciento y 100 por ciento", comentó.

"¿Cómo se mueve una luz? ¿Qué tanta luz tenemos? ¿Cuánta luz viene del sol comparado a cuánta luz viene de la ventana? Todo eso tiene que ser hecho con ciencia y también pensando en el arte y la naturaleza", explicó.

Pixar ha demostrado que hay que aprender a trabajar con las máquinas, opinó Olivo-Pinales.

Como ejemplo puso el pelo de Mérida, la princesa escocesa protagonista de 'Valiente' (2012): "Tuvieron que hacer rizo tras rizo tras rizo".

Para repetir ese patrón hace falta código, que permite ver los rizos en movimiento cuando Mérida monta a caballo, lo que Pixar logró al desarrollar un software propio para ese propósito.

Sin reemplazar el proceso creativo, Pixar ha desarrollo herramientas de aprendizaje de máquinas (machine learning) e inteligencia artificial (IA), lo que ayuda a escribir código y les hace el trabajo más fácil a quienes lo programan, según Olivo-Pinales.

Como sección favorita, destacó la última, la del renderizado, que reúne todos los pasos anteriores en una imagen de dos dimensiones y en la que se ve "cómo cada píxel crea una imagen".

La relaciona con 'Coco' (2017), ambientada en el Día de Muertos de México, su película preferida: la ve "dos veces al mes mínimo" y le impacta, contó, por ser latina y tener "una familia grande que ama la música".

Aunque la exposición no tiene textos en español, es fácil de seguir, según Olivo-Pinales, porque el público ya conoce a los personajes y hay personal del museo dispuesto a ayudar.