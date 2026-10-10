La ONU pide a India que libere a los detenidos en las protestas de Nueva Delhi

"Las restricciones a las protestas pacíficas solo deben imponerse cuando sean estrictamente necesarias y proporcionadas", señaló el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan.

Instó también a las fuerzas de seguridad a actuar con la máxima moderación y a las autoridades a abrir un diálogo para abordar las reivindicaciones de los manifestantes, que llevan varios días movilizándose.

Las fuerzas de seguridad desplegaron hoy un amplio dispositivo para impedir una manifestación convocada por el movimiento juvenil Cockroach Janta Party y otros grupos, que reclamaban la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La ONU recordó que el derecho de reunión pacífica debe ser plenamente respetado y pidió a las autoridades que garanticen que las personas puedan ejercerlo de acuerdo con las obligaciones internacionales de India en materia de derechos humanos.

Las manifestaciones se producen en medio de la polémica por la revisión de las listas electorales, que, según los críticos, ha perjudicado a sectores del electorado y favorecido al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro indio, Narendra Modi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La oposición sostiene que las modificaciones han podido afectar al resultado de recientes elecciones estatales y cuestiona la imparcialidad del organismo electoral.