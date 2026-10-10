La prensa cinematográfica de Perú denuncia censura a película de director palestino

Tras expresar su "rotundo rechazo" a la decisión, la Apreci aseguró que la proyección estaba prevista en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), pero que una representante del ministerio explicó a los organizadores "de forma escueta" que la decisión se tomó por "las relaciones diplomáticas del país" y que era una película "inadecuada".

Según la denuncia, difundida en un comunicado, la explicación concluyó que "no sería posible mostrar cine palestino en una institución estatal".

Ante esto, la Apreci aseguró que condena "toda forma de censura y cooptación de los espacios públicos, especialmente cuando esta prohibición afecta a minorías, poblaciones indígenas y territorios vulnerados, como indica la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural".

Solicitó, por ese motivo, al Ministerio de Cultura que ofrezca "explicaciones públicas y fundamentadas" que sustenten la decisión tomada sobre la proyección de la película.

Los organizadores del festival han informado que la cinta de Mohanad Yaqubi se exhibirá el próximo 18 de octubre en la clausura del encuentro en un centro cultural independiente del distrito limeño de Pueblo Libre.

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La Apreci también expresó su "preocupación por el panorama general de la libertad de expresión y la democracia en el país, visible en el sector cultural".

Mencionó, en ese sentido, que la película peruana 'Santidad', una comedia satírica dirigida por el cineasta cusqueño Rodolfo Espinoza, recibió una asignación de horarios "que impedía su acceso a diversos públicos", y no se pudo estrenar comercialmente en la ciudad sureña de Cusco, donde se filmó.

Añadió que el equipo de producción de la cinta denunció que el Arzobispado de Cusco argumentó que la película podía "tergiversar la buena fe o la moral" y que, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento al respecto por parte del Ministerio de Cultura.

La Apreci sostuvo que defiende "el derecho del público peruano a acceder a unas cinematografías diversas y plurales", ya que está convencida "de que la labor de la prensa cinematográfica incluye defender las condiciones que permiten la circulación, exhibición, discusión y crítica libre de las obras audiovisuales".