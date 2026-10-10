La segunda vuelta de elecciones regionales en Perú se realizará el 6 de diciembre

El pleno del JNE modificó uno de sus recientes acuerdos que había establecido el 29 de noviembre como fecha de la segunda ronda electoral de los comicios regionales, celebrados el pasado 4 de octubre junto a las elecciones municipales en el país.

La decisión fue adoptada luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidiera reconsiderar la fecha para facilitar la logística de las votaciones y llegar a tiempo de organizar y distribuir el material electoral.

Con poco menos del 100 % de las actas contabilizadas, al menos 11 regiones del país, de las 25 en total, acudirán nuevamente a las urnas el 6 de diciembre para elegir a sus autoridades regionales.

El JNE pidió a la ONPE que adopte oportunamente las medidas administrativas, presupuestales, operativas y logísticas necesarias para garantizar la organización y ejecución de la Segunda Elección Regional 2026, así como el repliegue del material electoral y la realización célere del cómputo de resultados.