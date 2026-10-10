La tormenta tropical Rachel se acerca a costas mexicanas y deja lluvias en Baja California

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora con rachas de 120, mientras se desplaza hacia el norte-noreste a 48 kilómetros por hora, según el último reporte del organismo meteorológico.

A las 15:00 horas (21:00 GMT), el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, ambos en Baja California, de acuerdo con el aviso.

Según la trayectoria proyectada por el SMN, Rachel podría ingresar a territorio mexicano como tormenta tropical, entre este sábado y el domingo, por Baja California, antes de continuar debilitándose.

Se prevé que el sistema continúe generando precipitaciones fuertes en ese estado, además de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta siete metros de altura.

Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones de las autoridades.

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Rachel se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (sureste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México por la península de Baja California.

El oeste de México está actualmente en alerta por el huracán Simón, categoría 4, que se aproxima a las costas de Jalisco.

Las autoridades mexicanas estiman que Simón ingrese a territorio mexicano, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, cerca de Puerto Vallarta (Jalisco), por lo que han activado medidas preventivas en cinco estados.

Las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 horas (22:00 GMT) de hoy en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Ante el avance de Simón, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, urgió a la población a "permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios".