León XIV encarga becas para estudiantes cristianos necesitados en Líbano, Siria e Irak

El pontífice ha tomado su decisión esta mañana al reunirse con el Sínodo de los Obispos de la iglesia de Antioquía de los Greco-Melquitas, al aludir a un proyecto pastoral destinado a familias cristianas especialmente necesitadas en Oriente Medio.

"Su Santidad ha dispuesto que, a través del Dicasterio para las Iglesias Orientales, se concedan becas a estas comunidades para cubrir el coste anual de las matrículas escolares y universitarias de sus hijos", se lee en un breve comunicado de la Santa Sede.

Financiando estas ayudas, León XIV desea "manifestar su cercanía y la de toda la iglesia católica a los fieles que están atravesando situaciones muy difíciles a causa de los conflictos y la inestabilidad que estos países sufren desde hace tiempo".

Durante su encuentro con los obispos de esta antigua iglesia del Catolicismo oriental, el papa estadounidense quiso trasladarsles un mensajes de ánimo: "Estoy con ustedes. Toda la iglesia está cerca de ustedes", declaró.

Y también les agradeció por dar "testimonio de reconciliación y de paz en tierras devastadas por los conflictos".

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La audiencia con los obispos greco-melquitas se produce dos meses después de que el papa reformara el código que rige estas comunidades orientales para permitir la destitución de un patriarca en caso de emergencias o de discordias irremediables en su seno.

León XIV justificó esta decisión, recogida en su carta 'Mutua Concordias', al señalar a los prelados la necesidad de estar "siempre" vigilantes de "no caer en la tentación de situarnos por encima de los demás, buscando el poder en lugar del servicio" o "el beneficio personal en lugar de la atención pastoral".