León XIV nombra al obispo Viola nuevo arcipreste de la basílica de San Pedro del Vaticano

Monseñor Viola era hasta la fecha secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cargo en el que será sustituido por el obispo español Aurelio García Macías.

Este franciscano italiano ha sido nombrado arcipreste de la basílica de San Pedro, presidente de la Fábrica de San Pedro, el organismo que se encarga de su cuidado, y también será el vicario general del pontífice en el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Su elección se produce después de que el pasado fin de semana el papa León XIV relevara al que fuera arcipreste del templo vaticano en tiempos de Francisco, desde 2021, el cardenal Mauro Gambetti.

El purpurado italiano fue designado nuevo arzobispo de la archidiócesis de Chieti-Vasto (centro de Italia).