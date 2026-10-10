Los obispos de Honduras expresan su solidaridad ante el terremoto en Panamá

En un mensaje dirigido al arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, José Domingo Ulloa, los obispos hondureños aseguraron sus oraciones por el pueblo panameño y sus pastores ante los "momentos difíciles" que atraviesa el país.
"Nos unimos espiritualmente a ustedes, pueblo de Panamá y sus pastores, en estos momentos difíciles que están viviendo, a causa del sismo registrado el día de ayer", señala la CEH.
Los obispos hondureños indicaron que elevan sus plegarias a Dios por quienes enfrentan "momentos de dolor y sufrimiento", y manifestaron su "cercanía espiritual, fraterna y solidaria" a las familias que han perdido sus bienes a causa del terremoto.
También expresaron su agradecimiento porque, pese a "la fuerza extraordinaria" del movimiento sísmico, no se habían registrado víctimas mortales.
El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.
Los obispos hondureños también expresaron su esperanza de que las personas damnificadas reciban "oportunamente la atención material, humana y espiritual que necesitan, mediante la solidaridad y la generosidad" de la población.
El mensaje concluye con una invocación a Santa María la Antigua, madre y patrona de Panamá, para que interceda por el pueblo panameño en medio de la emergencia.