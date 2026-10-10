Los obispos de Honduras expresan su solidaridad ante el terremoto en Panamá

En un mensaje dirigido al arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, José Domingo Ulloa, los obispos hondureños aseguraron sus oraciones por el pueblo panameño y sus pastores ante los "momentos difíciles" que atraviesa el país.

"Nos unimos espiritualmente a ustedes, pueblo de Panamá y sus pastores, en estos momentos difíciles que están viviendo, a causa del sismo registrado el día de ayer", señala la CEH.

Los obispos hondureños indicaron que elevan sus plegarias a Dios por quienes enfrentan "momentos de dolor y sufrimiento", y manifestaron su "cercanía espiritual, fraterna y solidaria" a las familias que han perdido sus bienes a causa del terremoto.

También expresaron su agradecimiento porque, pese a "la fuerza extraordinaria" del movimiento sísmico, no se habían registrado víctimas mortales.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los obispos hondureños también expresaron su esperanza de que las personas damnificadas reciban "oportunamente la atención material, humana y espiritual que necesitan, mediante la solidaridad y la generosidad" de la población.

El mensaje concluye con una invocación a Santa María la Antigua, madre y patrona de Panamá, para que interceda por el pueblo panameño en medio de la emergencia.