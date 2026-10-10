Marruecos defiende una nueva estrategia migratoria ante un modelo agotado

"Va a ser la primera vez que un país del sur propone a países del norte un modelo de cooperación, cuando la costumbre era que los países del norte fueran los que generaran ideas y propuestas para estructurar la cooperación", apuntó el embajador director de Asuntos Políticos Internacionales de Exteriores, Fouad Yazough.

La intención de Marruecos de presentar una nueva estrategia para contener la migración irregular fue adelantada el viernes por el rey Mohamed VI durante la apertura del nuevo curso legislativo en el Parlamento.

El soberano marroquí admitió que "el actual modelo de cooperación en este ámbito ha quedado obsoleto, y la mejor prueba de ello son las crisis que se han producido de manera recurrente".

"Marruecos presentará a sus socios un documento que contiene una visión estratégica, clara y práctica, que funda una nueva orientación destinada a consolidar el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional", adelantó el rey.

Para Yazough, las sucesivas crisis migratorias han mostrado que el modelo actual "alcanzó sus límites", el fenómeno de la migración irregular "se desarrolla y se complica" y defendió que ha llegado el momento de "abrirse a nuevas propuestas y una nueva dinámica" en materia migratoria.

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No precisó una agenda concreta sobre la nueva estrategia en un país que está en fase de consultas para la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones legislativas del 23 de septiembre y el nombramiento por el monarca de la nueva jefa de Ejecutivo, Fatima Ezzahra el Mansouri, primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país.

En su discurso, Mohamed VI no mencionó directamente el cruce masivo del pasado 30 de julio, cuando cerca de 70.000 personas entraron en la ciudad norteafricana española de Ceuta en una de las crisis migratorias más graves entre España y Marruecos, y que se saldó con la muerte de 140 personas, según cifras de organizaciones humanitarias.

Además, la apertura del curso parlamentario en Marruecos se produce en vísperas de la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla prevista para los próximos días 13 y 14.