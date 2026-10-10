Miles de manifestantes propalestinos denuncian en Londres "tres años de genocidio" en Gaza

La protesta, organizada por una coalición de asociaciones propalestinas se convocó bajo el mensaje de que, después de tres años de conflicto, Israel "continúa cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza" y para exigir al Gobierno británico que tome medidas para "poner fin a su complicidad en los crímenes de Israel", señala la entidad Palestine Solidarity Campaign (PSC) en su página web.

La denominada 'Marcha Nacional por Palestina' -la número 37 desde octubre de 2023- partió al mediodía de los jardines de Victoria Embankment, junto al río Támesis, y recorrerá las calles de la capital británica durante varias horas hasta concluir con un evento en la zona cercana al área gubernamental de Whitehall.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha reforzado la seguridad y ha impuesto condiciones al evento, que anticipan que congregará a entre 7.000 y 10.000 personas, así como a una contraprotesta simultánea convocada por la entidad judía Stop The Hate con el objetivo de "minimizar el riesgo" de disturbios o alteraciones del orden público.

El subcomisario adjunto de la Met Carl Gavin, que dirige el dispositivo, afirmó en un comunicado que el evento de este sábado tiene potencial de generar un "mayor impacto" en las comunidades que otras convocatorias anteriores al estar "tan cerca del tercer aniversario del atentado terrorista contra Israel".

En esta línea, afirmó que la presencia policial será "significativa" y que harán uso de todas las facultades legales existentes para garantizar la seguridad, incluida la posibilidad de arrestar a cualquier manifestante que acuda con el rostro cubierto o con una mascarilla para "ocultar deliberadamente" su identidad.

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"Lo haremos si vemos a grupos de personas que se niegan a quitársela y se cubren el rostro con la intención de ocultar su identidad, intimidar y cometer delitos", advirtió Gavin.