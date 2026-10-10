Muere una mujer y sus tres niños en nuevo ataque atribuido a paramilitares en sur de Sudán

En un comunicado, la ONG acusó al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), aliado de las FAR, de cometer el ataque, y señaló que "según los informes iniciales, lanzó un bombardeo de artillería contra Kadugli, que provocó la muerte de una familia entera: una madre y sus tres hijos".

"La muerte de esa familia refleja la trágica magnitud de las pérdidas humanas resultantes de los ataques contra barrios residenciales", agregó en la nota, y recordó que "atacar a civiles con bombardeos indiscriminados es un crimen reprobable y una clara violación de las convenciones internacionales".

Asimismo, exigió que las partes del conflicto en Sudán "cesen inmediatamente los ataques contra civiles y respeten las normas del derecho internacional humanitario", e instó a las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias a "documentar esos crímenes" y a "trabajar para que los responsables rindan cuentas".

Ese ataque se produce después de que ayer viernes una agresión similar con un dron, atribuida a las FAR, causara la muerte de al menos 24 mujeres y cuatro niños en un centro de desplazados en la ciudad de Wad Al Mahi, en el estado del Nilo Azul (sureste).

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.