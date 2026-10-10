Mueren cinco gazatíes en ataques israelíes en la víspera del aniversario de la tregua

Cuatro de las víctimas murieron en un bombardeo contra un grupo de personas cerca del centro comercial Panda, en la ciudad de Gaza, según el hospital Al Shifa.

En el este de la ciudad, un hombre resultó muerto en un ataque con misil desde un dron contra un grupo de civiles en la calle Yafa, en donde también resultaron heridas varias personas, informó el mismo centro médico.

Un portavoz del Ejército israelí dijo a EFE por teléfono que las tropas atacaron a "terroristas" en la zona del centro comercial y en el barrio de Daraj Tufah, en la ciudad de Gaza.

En otro ataque, varios palestinos resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, cuando un dron israelí bombardeó a un grupo de personas en la calle Al Nafaq, en el barrio de Al Daraj, al este de la ciudad de Gaza, según la agencia oficial palestina Wafa.

Los hospitales de la Franja recibieron en las últimas 24 horas diez muertos, uno de ellos por heridas sufridas anteriormente, y 65 heridos, según el último balance de las autoridades sanitarias gazatíes.

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Con ellos, son 1.481 los palestinos muertos y 5.254 los heridos desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025, a los que se suman 836 cuerpos recuperados de entre los escombros.

Según datos del ministerio de Sanidad de Gaza (controlado por el grupo islamista palestino Hamás), la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023, asciende a 74.370, con 175.371 heridos. El balance incluye 106 fallecidos añadidos tras completarse y aprobarse sus datos por el comité encargado de verificar las muertes.

Este domingo se cumple un año de la entrada en vigor del alto el fuego, durante el que los ataques israelíes en la Franja han causado una media de unos cuatro muertos al día.