Nuevo mapa electoral de Alabama pone en jaque a congresista demócrata y minoría negra

Figures hizo historia en 2024 como el primer afroamericano elegido en el Distrito 2 de Alabama, un enclave rediseñado ese mismo año con cerca de un 48 % de población de raza negra, otorgando mayor representación a esta minoría.

Sin embargo, la gobernadora de este estado de arraigada tradición conservadora, la republicana Kay Ivey, impulsó el retorno al trazado de 2023 -con menor proporción de población afroamericana en ese distrito- amparándose en un fallo del Tribunal Supremo.

Esta vuelta al mapa anterior abrió de lleno la disputa por el Distrito 2, en el que compite el republicano Rhett Marques, y las encuestas revelan un empate técnico o una ventaja mínima para el rival de Figures.

Diez estados han cambiado sus mapas electorales para las elecciones de 2026, una ola que comenzó en Texas y se extendió a Florida, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee, Luisiana y Alabama, entre otros, con efectos que pueden ser decisivos para el control de la Cámara de Representantes.

"Con el regreso al mapa de 2023, la reelección de Figures se convierte en una subida cuesta arriba. El recorte en la proporción de votantes afroamericanos aleja al distrito del margen del 50 %", aseguró a EFE el politólogo Thomas Shaw, de la Universidad del Sur de Alabama.

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Según el experto, el escenario en el distrito recuerda la contienda senatorial de 2017, en la que el voto por el Partido Demócrata registró incrementos notables en condados clave y el escaño acabó recayendo sobre el demócrata Doug Jones.

A diferencia de aquella ocasión, cuando el candidato republicano Roy Moore estaba rodeado de "varios escándalos", Marques llega a estos comicios sin ese lastre. Shaw, sin embargo, señaló que el descontento por el coste de vida, especialmente por el aumento del precio de la gasolina, podría convertirse este año en el factor movilizador.

"El precio de la gasolina y la asequibilidad en la cesta de la compra son los factores verdaderamente motivadores en Alabama. Si no fuera por la insatisfacción con la economía y la gestión actual en Washington, no veríamos margen alguno para que Figures pueda ganar", apuntó el experto.

La vuelta al nuevo trazado también podría servir de combustible para las bases demócratas, añadió Shaw, que destacó el "entusiasmo inusual" que revelaron las primarias.

"En las primarias vimos a unos 24.000 demócratas frente a 21.000 republicanos. La participación demócrata pasó de una relación de dos a uno en contra a situarse prácticamente a la par, e incluso ligeramente por encima", dijo.

Gran parte de la campaña de Figures para estos comicios se ha basado en el cambio del mapa electoral, y ha asegurado que no se va a dejar amedrentar por "este esfuerzo coordinado para amañar el tablero en favor de los republicanos".

Alabama es un estado predominantemente blanco, pero la población de raza negra representa cerca de una cuarta parte. Sin embargo, solo uno de los siete distritos electorales presenta una mayoría o clara oportunidad para ellos.

Marques, el candidato que recibió en las primarias el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha celebrado, por el contrario, el nuevo diseño, destacándolo como una oportunidad "para volver a teñir de rojo" el distrito 2.

Ante este escenario, ha instado a sus votantes a movilizarse en masa, a sabiendas de que las elecciones de medio mandato acostumbran a pasar factura al partido en el Gobierno, y con el objetivo de que los republicanos logren la difícil tarea de retener la mayoría en la Cámara de Representantes.

Las consecuencias de este enfrentamiento trascienden el resultado inmediato del 3 de noviembre y podrían condicionar la representación política de las minorías en el estado durante los próximos años.

"Si Figures pierde esta elección por culpa del nuevo trazado, es muy probable que este escaño quede bajo control republicano durante la próxima década o más", sentenció Shaw.