ONG de Túnez denuncia la vigencia de la pena de muerte en la legislación del país

Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la organización señaló en un comunicado que, aunque en Túnez no fueron ejecutados los condenados a la pena capital desde hace 35 años, se continúa dictando en los tribunales, por lo que "urge una verdadera reforma legislativa".

Además, denunció las "persistentes contradicciones de la situación tunecina", al reconocer constitucionalmente el derecho a la vida y, a la vez, mantener en la legislación la pena de muerte como condena máxima.

Ante esta "anómala situación", la organización exigió a las autoridades del país que ratifiquen el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un instrumento enfocado a la abolición completa de la pena de muerte.

Asimismo, pidió que Túnez apoye el proyecto de protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la abolición de la pena capital, y que vote a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide una moratoria universal de las ejecuciones.

No obstante, la CTCPM subrayó que, "mientras las condenas capitales permanezcan inscritas en las prácticas judiciales tunecinas y las condiciones de detención sigan siendo preocupantes, la moratoria es solo un paso que no resuelve la cuestión del respeto efectivo del derecho a la vida".

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La ONG también alertó de las condiciones en prisión de los reclusos condenados a muerte, ya que -dijo- no se da un seguimiento "adecuado" a su salud, ni cuentan con programas de rehabilitación, unas condiciones que se suman al "hacinamiento y a la degradación general de la infraestructura penitenciaria".