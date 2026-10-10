ONU en Sudán condena la muerte de 30 desplazados por ataque atribuido a los paramilitares

"Me horrorizan las noticias sobre un ataque con drones cerca de un asentamiento de desplazados en Wad Al Mahi, en el estado del Nilo Azul", dijo Brown en un comunicado, en el que exigió que los responsables rindan cuentas.

"Es fundamental condenar estas muertes sin sentido, pero también es necesario exigir responsabilidades por este flagrante desprecio hacia el derecho internacional humanitario", destacó.

Recordó que las víctimas, entre otras personas, que se encontraban en el centro atacado "habían huido (de sus hogares) debido a las recientes hostilidades en las localidades de Geissan y Kurmuk" del Nilo Azul, entre el Ejército regular y las FAR que libran una devastadora guerra desde abril de 2023.

La nota aseveró que "diversas zonas del estado del Nilo Azul han sufrido ataques continuos en las últimas semanas, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de civiles y ha expuesto a muchos más a la muerte, a daños directos y a mayores penurias".

El gobernador de Wad al Mahi, Mahjub al Sheij, afirmó el viernes en declaraciones a la televisión estatal sudanesa que el ataque con "un dron perteneciente a las FAR (...) tuvo como blanco un albergue para desplazados y causó la muerte de 26 mujeres y 4 niños".

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El ataque tuvo lugar en medio de una escalada militar en el Nilo Azul, donde las tropas gubernamentales han anunciado en los últimos días importantes avances en localidades cercanas a la frontera con Etiopía.

El conflicto bélico en Sudán se desató el 15 de abril de 2023 y desde entonces provocó la muerte de decenas de miles de personas (150.000 según Estados Unidos) y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU.

"A medida que avanza esta guerra, el mundo sigue aceptando el sufrimiento del pueblo de Sudán. El derecho internacional humanitario (DIH) constituye un marco jurídico vinculante que, cuando se respeta, protege a los civiles, así como al personal humanitario y sanitario que los asiste", concluyó Brown.