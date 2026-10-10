Peña celebra "alianza inquebrantable" de Paraguay y Taiwán en el Día Nacional de la isla

"Hoy celebramos el Día Nacional de esta nación hermana con la que compartimos mucho más que profunda amistad, ya que mantenemos una alianza inquebrantable cimentada en la lealtad, la defensa de la libertad y en sólidos valores democráticos", publicó el mandatario en la red social X.

El gobernante reafirmó el "compromiso absoluto" de su Gobierno de "seguir fortaleciendo estos lazos históricos" con la isla y para trabajar como "verdaderos socios estratégicos" para asegurar el desarrollo, el progreso y el bienestar de sus pueblos.

Igualmente, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, dijo en un mensaje en X que Paraguay y Taiwán son "pueblos hermanos", unidos por una historia de perseverancia, valores compartidos y una "amistad sincera que se fortalece con los años".

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, mientras que China ha intensificado en los últimos años su presión diplomática para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

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Paraguay y Taiwán establecieron relaciones diplomáticas el 12 de julio de 1957 y desde entonces han cooperado en sectores como el educativo, el tecnológico, la salud y el comercio.

El Día Nacional de Taiwán es una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China (nombre oficial de la isla).