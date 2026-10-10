Perú condena "enérgicamente los repetidos ataques" de los hutíes contra Arabia Saudí

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló -en un comunicado- que estos ataques "han causado el fallecimiento de civiles inocentes y cuantiosos daños materiales en esas y otras instalaciones".

"El Perú expresa su profunda preocupación por estos ataques que atentan contra la paz, la soberanía y la integridad territorial del Reino de Arabia Saudita", agregó el texto.

La cancillería expresó, además, "su solidaridad con el Gobierno y el pueblo saudita" y trasladó "sus condolencias a las familias de los fallecidos, así como sus deseos de pronta recuperación a los heridos".

"El Perú reitera su demanda para el cese de estos ataques y hace un nuevo llamado al respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, al respeto irrestricto del derecho internacional y a la observancia de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", reza el comunicado.

La cartera de Exteriores aseguró, además, que mantiene "un estrecho seguimiento de la situación de seguridad" en Arabia Saudí, a través de su embajada y consulado en ese país, "las cuales se encuentran prestas a brindar asistencia a los connacionales que así lo requieran".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los más recientes ataques de los hutíes contra territorio saudí, incluidos los aeropuertos internacionales Rey Khalid de Riad y Abha, provocaron la muerte de tres personas y heridas a 36 más, según las autoridades saudíes.

Los ataques continuaron el jueves con nuevos lanzamientos de misiles balísticos contra Riad y otras zonas del país, algunos de ellos interceptados por las fuerzas saudíes.