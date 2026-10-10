Presidente de Azerbaiyán debate cooperación con el líder checheno Ramzán Kadírov

El controvertido líder checheno, fiel aliado del Kremlin, aseveró que llegó a Azerbaiyán para visitar "a sus hermanos y no a sus vecinos", al subrayar las relaciones históricas entre los pueblos azerbaiyano y checheno.

Aliyev y Kadírov "debatieron las perspectivas de cooperación en diversas ramas", según el comunicado difundido por la Presidencia azerbaiyana, que no ofreció detalles de lo acordado.

El líder checheno aprovechó la ocasión para expresar sus condolencias por la catástrofe aérea del avión de pasajeros azerbaiyano Embraer E190 siniestrado en diciembre de 2024 tras el impacto de un misil antiaéreo ruso que repelía un ataque de drones ucranianos cerca de Grozni, la capital de esta región rusa.

Además, felicitó a Aliyev por la solución del conflicto karabají, disputa territorial y étnica entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región montañosa de Nagorno Karabaj, resuelta en septiembre de 2023 con la disolución de la autoproclamada República de Artsaj y la anexión total por parte de Bakú.

Kadírov propuso al presidente azerbaiyano también desarrollar las relaciones en la esfera del deporte, en particular con la celebración de eventos de judo.

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Aliyev destacó altamente la gestión de Kadírov, recientemente elegido con un apoyo récord como diputado a la Duma o cámara de diputados rusa, y celebró los logros de la república en materia de estabilidad, seguridad y desarrollo económico y social.

Posteriormente ambos visitaron la Ciudad Blanca, un nuevo distrito de la capital azerbaiyana erigido según los principios de la "ciudad inteligente".