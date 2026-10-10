Rusia levanta parcialmente su prohibición de exportación de diésel según acuerdo con Trump

"La decisión fue aprobada en cumplimiento de los acuerdos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump", señaló el Gobierno en un comunicado.

Indicó que la medida entra en vigor este mismosábado y "permitirá en la etapa actual dirigir al mercado mundial 500.000 tonenadas de combustible diésel".

Añadió que las compañías petroleras rusas deben comenzar a contratar los suministros de diésel con los clientes extranjeros en coordinación con el Gobierno de Moscú.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, indicó que esta decisión no afectará los intereses de los consumidores rusos.

"En Rusia el diésel se produce a partir de crudo ruso en refinerías nacionales. Los volúmenes de producción nos permiten abastecer plenamente tanto el mercado interno como los volúmenes especificados para el suministro global", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta este sábado se mantenía vigente la prohibición de exportar gasóleo: para los productores se preveía como límite el 31 de octubre próximo, y para los no productores, hasta el 31 de enero de 2027.

Sin embargo, se mantiene una prohibición total de exportar gasolina hasta el 31 de enero de 2027.

Trump anunció el viernes que mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual acordaron que Rusia suministraría diésel a Estados Unidos y al mercado internacional.

Para ello, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por orden de Trump, emitió de inmediato una licencia general temporal que permite el suministro de gasóleo ruso al mercado global, que pausa las sanciones impuestas a los hidrocarburos rusos por la guerra en Ucrania.