Sánchez habla de vivienda y la oposición de "cambio total", en la precampaña española

Después de que el pasado lunes Sánchez adelantara las elecciones tras no conseguir reunir en el Parlamento apoyos suficientes para aprobar sus propuestas en materia de vivienda, el secretario general del PSOE inició hoy la precampaña con un acto en Sevilla (sur), donde aseguró que cada generación tiene su lucha y la de esta es la vivienda.

"La política de vivienda no tiene fecha de caducidad", afirmó, y vaticinó que una próxima mayoría progresista en España reforzará la protección de los pequeños propietarios y los inquilinos frente a la especulación.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió una "reconstrucción nacional" total, que revise las reglas, fortalezca las instituciones y haga que se respeten las fronteras, en referencia a la reciente crisis migratoria en Ceuta, ciudad española del norte de África donde recientemente se produjo una entrada masiva desde Marruecos.

Ante centenares de afiliados en Madrid y con la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el líder del PP inició su precampaña electoral prometiendo gobernar sin mentir y sin venderse, y pidiendo a la gente que no tolere "ni un día más" a Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Más agresivo fue el discurso en este mismo mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que teme que en las elecciones del 29 de noviembre el Gobierno central intente hacer "trampas" porque en los comicios generales de 2023 hubo "gente" que no recibió su voto por correo o le llegó "tarde".

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Díaz Ayuso acusó de "tibios" a los que la critican por alertar de posibles trampas en el voto por correo e insistió en que "Sánchez claro que va a intentar hacer todas las trampas que pueda".

A este respecto, el presidente del Gobierno criticó a los que están sembrando dudas sobre el derecho a votar por correo: "Nos parece un poco raro empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote".

Asimismo, el líder socialista reprochó los bulos de la derecha y la ultraderecha: "Los expanden porque tienen miedo a perder".

"Os voy a decir una cosa, tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas las ganan las gentes y con las urnas vacías ganan los que mueven los hilos", añadió Sánchez en referencia al PP y al ultraderechista Vox.

Durante su intervención en un auditorio con capacidad para 5.000 personas, el público coreó 'no estas solo' a Sánchez cuando la líder socialista María José Montero expresó su apoyo a su esposa, Begoña Gómez, inmersa en un proceso judicial.

A la izquierda del PSOE, la candidata de Podemos Irene Montero también centró su discurso en la vivienda y recordó a Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles a los 87 años tras un desahucio en Madrid que encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España.

El caso de Maricarmen dio origen a las acampadas por el derecho a una vivienda digna que se mantienen desde hace semanas en varias ciudades españolas.

En referencia a la acampada de la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Díaz Ayuso, pidió hoy información a la Delegación del Gobierno sobre si en ella hay "personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales".

Así consta en una carta en la que solicita información sobre la eventual presencia de "colectivos radicales" en la acampada de la Puerta del Sol, que, a su parecer, tiene que ser "levantada".

Por su parte, los partidos nacionalistas ERC, de Cataluña, y PNV, del País Vasco, subrayaron que no investirán a Sánchez, en el caso de que obtenga mayoría suficiente para gobernar, si no concede los traspasos de competencias solicitados por estas comunidades autónomas.