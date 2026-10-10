Turquía inicia verificación de edad para redes sociales y restringe uso de adolescentes

El texto, publicado en el Boletín oficial del Estado hoy, desarrolla la ley aprobada en abril pasado, obligando a los proveedores de redes sociales a integrar un sistema de verificación de edad a través de e-Devlet, el portal de la Administración turca, que pondrá a disposición de las empresas la clave correspondiente.

La normativa entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y prevé que todas las cuentas de redes sociales existentes en Turquía deben pasar al menos una prueba de verificación de edad antes del 31 de marzo de 2027.

Si el usuario tiene menos de 15 años, la cuenta será borrada, y si tiene entre 15 y 18 años, la empresa proveedora debe aplicar determinadas restricciones, como filtros para bloquear "contenidos que podrían perjudicar el desarrollo" del adolescente y evitar todo "servicio que podría volverse adictivo", según la norma citada.

Además, las cuentas de adolescentes deben ser privadas por defecto, con información sobre seguidores y cuentas seguidas de forma invisible para los demás y sin posibilidad de recibir mensajes de cuentas a la que no se sigue, entre otras medidas.

Tampoco se permitirá la opción de transmisión en directo, se desactiva la posibilidad de hacer un pantallazo de imágenes o mensajes y no puede haber una opción de ver contenidos en sucesión continúa.

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Las cuentas de personas no residentes en Turquía de forma permanente están exentas de la verificación de edad, pero deben recibir un visto bueno de exención que también se procesará a través de la Presidencia de Ciberseguridad turca, utilizando el número de pasaporte.

La normativa subraya que la tecnología para la verificación de edad respeta la protección de datos, de manera que los proveedores no podrán acceder a información sobre el usuario y únicamente recibirán el dato de si este es menor de 15 años, tiene entre 15 y 18 o es mayor de edad.