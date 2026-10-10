Ucranianos siguen abiertos al diálogo pero no se rinden ante los mortales ataques rusos

El impacto de los ataques que esta semana causaron la muerte de más de 100 civiles y dejaron más de 430 heridos se ha visto agravado por la consternación ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes sobre la compra de diésel ruso sin mencionar en ningún momento la creciente ofensiva aérea de Moscú.

La decisión descarriló las conversaciones que una delegación ucraniana había iniciado el viernes en Estados Unidos para discutir vías que condujeran al menos a un alto el fuego parcial. Volodimir Zelenski acusó a Trump de utilizar las conversaciones "como una cortina de humo" para la "débil decisión" en lugar de endurecer las sanciones contra Rusia.

Ante el creciente número de víctimas y el posible colapso de la infraestructura básica, el 75% de los ucranianos apoya la diplomacia con Rusia, según una encuesta reciente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

Sin embargo, al menos el 62% afirma estar dispuesto a "soportar la guerra el tiempo que sea necesario" para lograr una paz justa y sostenible, en lugar de aceptar plenamente las demandas territoriales y políticas de Rusia.

“Es imposible llegar a un acuerdo genuino con los rusos. Vivimos la ocupación y vimos lo inhumanamente que trataban a los ucranianos”, declaró a EFE Aliona, una maestra que huyó de la región de Jersón, parcialmente ocupada, a Jmelnitski con su hija.

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Aliona forma parte de la mayoría de los ucranianos que creen que ceder ante el ultimátum de Moscú y retirar las tropas de la región oriental de Donetsk —donde Ucrania aún controla entre el 15% y el 20% del territorio— no detendrá la guerra. "Cuanto más les demos a los rusos, más querrán", afirmó.

Tamara Yanina, de 37 años, que cría sola a su hijo después de que su marido muriera en combate, recuerda "un frío glacial" en su apartamento el invierno pasado durante los prolongados cortes de luz.

Sin embargo, se está preparando para afrontar nuevos cortes de suministro eléctrico e insta a los socios extranjeros de Ucrania a que aumenten su apoyo en respuesta a los ataques de Rusia contra el sistema energético, los puentes y las instalaciones de almacenamiento de alimentos.

"Rendirse ahora significaría traicionar todo por lo que mi esposo luchó", declaró a EFE.

"Mi esposo luchó por nuestra soberanía e integridad territorial para que nuestro hijo pudiera aprender nuestra lengua e historia", añadió.

En medio de la preocupación por la escasez de defensas aéreas y la falta de perspectivas claras para poner fin a la guerra, la semana pasada tres figuras políticas criticaron las políticas de Kiev y le instaron a priorizar la consecución de la paz.

Dos diputados, Oleksi Goncharenko y Danilo Getmantsev, y el alcalde de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, Igor Terejov, pidieron llegar a acuerdos, pero no ofrecieron propuestas concretas.

Mientras tanto, el llamamiento a través de las redes sociales a favor de protestas "a favor de la paz" en Kiev no logró generar ninguna manifestación significativa.

El diputado Goncharenko fue expulsado del grupo parlamentario del partido Solidaridad Europea, liderado por el ex presidente Petro Poroshenko, que recalcó que "la paz no puede significar la renuncia a la soberanía e identidad ucranianas".

Cualquier mención a un acuerdo con Rusia solo da "falsas esperanzas" a los exhaustos ucranianos, porque Putin no está dispuesto a negociar sin la rendición de Ucrania, afirmó también el comentarista político y militar Serguí Marchenko.

“Esta guerra tiene exactamente dos posibles desenlaces. El primero es el debilitamiento de Rusia y el cese de las hostilidades. Y el segundo es el debilitamiento y la desaparición de Ucrania”, subrayó el reconocido analista político Vitali Portnikov, cuyo canal de YouTube cuenta con más de un millón de suscriptores.

Según Portnikov, Ucrania está erosionando la base de recursos de Rusia al golpear sus refinerías de petróleo y debe continuar con esos ataques a pesar del acuerdo anunciado por Trump y aunque éste presione a Kiev para que detenga los ataques sin que Moscú tome medidas recíprocas.

Los recientes avances del ejército ucraniano en la región de Donetsk también están fomentando la resiliencia entre muchos ciudadanos.

“Nuestras tropas están avanzando. No tenemos derecho a detenernos ahora”, declaró a EFE el sacerdote Mikola Lutchinski, párroco de la parroquia más grande de Jmelnitski y capellán militar.