Una de cada cuatro mujeres agricultoras en España son extranjeras

En un sector masculinizado en el que el 63 % son hombres, estas mujeres continúan dejando su huella en los alimentos en tareas muy diferentes.

En muchos de los casos llegan a España con experiencia previa y contratación en origen a través de programas como el de 'Cosechando oportunidades', que cuenta con colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias.

Este es el caso de Elvia Fidelia, una joven hondureña de 32 años que desde su adolescencia ha trabajado en los cultivos de zanahoria, patata y brócoli de su familia, con la ayuda de préstamos y la reinversión de los beneficios en nueva producción.

Hace dos años fue una de las seleccionadas por el programa para el cultivo de la fresa en Huelva (sur de España); cuando acabó esta campaña, decidió alargar su estancia y quedarse a la siembra para aprender sobre el cultivo, explicó a EFE.

Ahora le gustaría cumplir los cuatro años de trabajo que le ofrece el proyecto, que ve como una "suerte y un privilegio" para salir adelante y apoyar a su familia.

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Belinda, también hondureña y participante en esta iniciativa, agradeció que estas iniciativas tengan "en cuenta a las mujeres y no solo a los hombres", ya que en el campo "debería haber igualdad" y ellas "trabajan y se esfuerzan por igual".

Su objetivo es ahorrar y aprender para ayudar a su familia que continúa en Honduras, donde sus hijos están aprendiendo a cortar el café, tal como ella hizo de niña a la salida de clase para sostener la economía de su casa.

Hace 20 años, Sandica Balcinou fue contratada en origen en Rumanía para trabajar en el campo español; ahora, está al frente de una finca donde toma decisiones sobre la siembra y la producción.

"En la época que me fui de Rumanía era la mujer de mi marido, pero aquí me han tratado bien, me han dado libertad y he podido ganar dinero por mi propia cuenta e ir creciendo en el campo", reconoció Sandica.

Su futuro ahora está en España donde ha formado su familia, con una hija que también se dedica al campo, si bien le gustaría que saliese de "un trabajo tan duro".

El campo español recibió el reciente proceso de regularización de extranjeros como una medida "con impacto positivo", según el responsable del sector agrario en Comisiones Obreras de Industria, Vicente Jiménez.

A su juicio, la regularización permite "abrir las puertas" y encontrar empleo en el campo a personas que no tenían papeles y que ya residían en España, a parte del contingente de mujeres y hombres que las empresas contratan en otros países para campañas específicas.

Aún así, tras este proceso, parte de las regularizadas han cambiado a la hostelería o la limpieza "persiguiendo mayor estabilidad y un salario mínimo garantizado" que "no dependa de la temporalidad" y del cambio de provincias buscando campañas, así como "las duras condiciones trabajando a la intemperie", explicó Jiménez.

Precisamente, Rubi Marcela es una joven colombiana que trabajó en la selección y empaquetado de hortalizas a su llegada a España hace menos de dos años; ahora, tras el proceso extraordinario optó por dedicarse a la hostelería en busca de más estabilidad laboral y de horarios.

Pese a ello, aseguró a EFE que la actividad le gustaba y que no tendría problema en volver al trabajo de cinta, aunque su objetivo sea trabajar de contable, a lo que se dedicaba en su país de origen.