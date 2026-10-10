Violentos combates entre el Ejército yemení y hutíes por el control de la estratégica Taiz

Los combates se desarrollan en varios frentes del sur y el oeste de Taiz, que conecta con Adén, sede del Gobierno reconocido, si bien el objetivo de los hutíes es controlar el estratégico monte Saber, que domina la capital de esa provincia desde el sur.

Fuentes locales aseguran que los combatientes hutíes han tomado la mayoría de los puntos de acceso a Taiz, y avanzan hacia el monte Saber, aumentando así la presión sobre las zonas bajo control gubernamental.

El conocido en árabe como 'Yabal Saber' es una importante formación montañosa que supera los 3.000 metros de altura, cuyo control es, según expertos militares, de especial importancia para dominar el acceso a las regiones más pobladas y las rutas comerciales clave del suroeste yemení.

Por esa razón, el control de esa montaña otorgaría a las fuerzas hutíes una ventaja táctica significativa, permitiéndoles vigilar los movimientos en la ciudad y sus accesos, además de poner partes de Taiz al alcance de fuego directo.

Los combates se han recrudecido en las últimas horas en otros frentes en los alrededores de Taiz, en particular en la zona de Al Shaqab, en el distrito de Saber al Mawadim (sur), donde las tropas gubernamentales intentan repeler el avance de los rebeldes proiraníes, según fuentes militares.

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Taiz, ubicada en una zona de transición estratégica entre las tierras altas del centro de Yemen y la costa del mar Rojo, es la capital de la provincia homónima, una de las regiones más pobladas y económicamente importantes de Yemen.

La ciudad ocupa una posición estratégica entre el norte de Yemen y la ciudad portuaria de Adén (en el sur), con carreteras que la conectan con la costa occidental del país y otras zonas bajo control gubernamental.

Su ubicación hace que el control de la ciudad y de los pasos montañosos circundantes sea crucial para los movimientos militares y las rutas de abastecimiento.

Taiz ha sido un frente importante en la guerra de Yemen desde que las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, a finales de 2014 y se expandieron por amplias regiones del centro, norte y el oeste del país.