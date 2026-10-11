Arrancan en Bangkok las reuniones mundiales del FMI y el BM con el foco en la IA e Irán

Con casi media hora de retraso, a las 8:50 hora local (01:50 GMT), arrancó a puerta cerrada el primer acto de la agenda establecida: un encuentro entre parlamentarios jóvenes procedentes de varios países que se reúnen para debatir temas globales frente a representantes del FMI y del BM.

Casi en paralelo, también a puerta cerrada, el BM abría en otra sala del Centro de Convenciones Reina Sirikit (QSNCC, en inglés) -donde tendrán lugar las reuniones hasta el domingo- un foro sobre filantropía que se extenderá nueve horas, sin que hayan trascendido hasta ahora los puntos exactos a tratar en este espacio.

Para esta jornada están previstas 28 actividades, la mayoría con acceso restringido, con un primer acto abierto a la prensa las 10:00 hora local (03:00 GMT): un conversatorio sobre la IA y la creación de empleos, en el que participarán la directora del FMI, Kristalina Georgieva; y el presidente del BM, Ajay Banga.

Este año, los organizadores de la mayor cita financiera global destinarán 17 eventos para hablar sobre la IA, foros en los que líderes de la economía mundial dejarán ver sus puntos de vista sobre esta tecnología, en medio de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas de agentes virtuales en el ámbito público y privado.

En el marco de esta cumbre, está previsto que el FMI presente entre martes y miércoles sus perspectivas de crecimiento económico para cada país, así como los informes globales de estabilidad financiera y de monitoreo fiscal.

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Según la Cancillería tailandesa, decenas de gobernadores de bancos centrales, ministros de Economía, asesores financieros, empresarios privados y representantes de organismos multilaterales tomarán parte en estas conversaciones.