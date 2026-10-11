Cuba celebra la nominación de la escritora María Elena Llana al Premio Cervantes

Llana, Premio Nacional de Literatura 2023, fue postulada por la académica Alejandra Giovanna Amatto Cuña, profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del jurado del Cervantes.

La autora, de 90 años, expresó que se siente "muy feliz" con la nominación y dijo que para ella es "el más inmenso honor al que podía aspirar", en una conversación telefónica, cita un reporte del periódico Granma.

"Que su nombre figure entre los aspirantes al máximo galardón de la lengua española constituye una conquista para la cultura cubana y su literatura. Por la vigencia, singularidad y trascendencia de su legado literario, ella reúne méritos para recibirlo", resaltó la publicación.

Nacida en la ciudad central de Cienfuegos en 1936, María Elena Llana ha publicado más de quince libros, el primero de ellos, La reja (1965), con el que comenzó a marcar su magisterio en la narrativa femenina cubana e iberoamericana.

Luego vieron la luz otros títulos como Casas del Vedado (1984), Castillos de naipes (1998), Ronda en el Malecón (2004), En el limbo (2009), Sueños, sustos y sorpresas (2011), Desde Marte hasta el parque (2015), El cristal con que se mira (2016), y Cuentos al azar (Cauce, 2016).

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Graduada de la Escuela de Periodismo Manuel Márquez Sterling en 1958, también ha incluido el ejercicio de la profesión tanto en la prensa escrita, como en la radio y la televisión, en su trayectoria de más de seis décadas.

A raíz de la propuesta al Cervantes, el portal Cubaliteraria destacó "su desempeño como periodista cultural, guionista y defensora del patrimonio hispánico" y resaltó su "voz imprescindible que explora la condición humana con elegancia, humor, profundidad y un dominio excepcional del relato breve".

Llana es ahora la tercera cubana nominada, al sumarse a las poetisas Fina García Marruz (1923-2022) y Dulce María Loynaz (1902-1997), quien obtuvo el Cervantes en 1992 y se convirtió en la primera escritora latinoamericana en conseguirlo y la segunda en ganarlo, después de la española María Zambrano, en 1988.

Además lo recibieron los escritores cubanos Alejo Carpentier, en 1977 y Guillermo Cabrera Infante, en 1997.