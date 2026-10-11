World Skate quiere más copas del mundo en Paraguay: “Poner a Asunción en el centro del mundo deportivo”

Paraguay puede convertirse en una sede habitual de las grandes competencias internacionales del patinaje. Así lo expresó Francesco Zangarini, director deportivo de los World Skate Games Asunción 2026, durante una entrevista con El Polideportivo, que realizó una transmisión en vivo desde el Comité Olímpico Paraguayo, en el marco de la cita mundial que se desarrolla en nuestro país.

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El dirigente italiano valoró la organización del evento y destacó la experiencia que Paraguay acumuló en la realización de competencias internacionales. Para Zangarini, los World Skate Games representan un desafío importante que el país está superando gracias al trabajo conjunto de las instituciones deportivas y del comité organizador.

“Paraguay me encanta. Asunción, ya hemos venido varias veces. En 2021 tuvimos un campeonato del mundo de patinaje artístico que fue impecable y otra vez Paraguay se está poniendo a la altura para hacer grandes eventos”, expresó.

El director deportivo recordó que el país ya recibió competencias panamericanas, suramericanas y mundiales de otras disciplinas. En ese contexto, consideró que organizar los World Skate Games constituye un nuevo paso en el posicionamiento internacional de Paraguay.

“El Comité Organizador, el Comité Olímpico y Paraguay lo están cumpliendo totalmente”, afirmó sobre la organización de la competencia.

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La infraestructura como punto de partida

Zangarini también destacó las inversiones realizadas en instalaciones deportivas y consideró que contar con escenarios adecuados es fundamental para impulsar el crecimiento de nuevas disciplinas.

“Paraguay está desarrollando muchos deportes y eso es muy importante”, señaló. Sin embargo, puso énfasis en que el legado de una competencia mundial no debe limitarse a la infraestructura construida o utilizada durante el evento.

“Una de las cosas más importantes de los World Skate Games es el legado, no solamente de tener infraestructura, sino también de dar la posibilidad y la visibilidad a nuestros deportes para los niños de ese país, para que puedan ver, practicar, entrenarse y llegar a lo más alto del mundo”, explicó.

El dirigente consideró que Paraguay tiene condiciones para ampliar su presencia en modalidades que todavía no cuentan con un desarrollo consolidado. Actualmente, el patinaje artístico y el de velocidad representan las principales fortalezas nacionales, aunque la competencia mundial permite mostrar otras especialidades y despertar el interés de nuevos practicantes.

En ese proceso, Zangarini destacó el trabajo de la Federación Paraguaya de Patinaje, encabezada por Lorena Veiluva, y aseguró que la organización internacional pretende acompañar el crecimiento local.

“La federación de patinaje de Paraguay, encabezada por Lorena Veiluva, seguramente tiene una capacidad y una experiencia para poder desarrollar también otros deportes”, manifestó.

Añadió que World Skate mantiene su disposición a colaborar con la entidad nacional: “Estamos cerca de la federación nacional para poder dar toda la ayuda y todo el soporte para que esto suceda”.

El objetivo: más competencias internacionales

Una de las declaraciones más importantes de la entrevista estuvo relacionada con la posibilidad de que Paraguay vuelva a recibir eventos de primer nivel después de los World Skate Games.

Zangarini dejó en claro que la intención de la federación internacional es mantener el vínculo con el país y explorar nuevas oportunidades para organizar torneos.

“Nosotros, desde World Skate, no queremos terminar acá nuestra visita en Asunción, en Paraguay, porque la idea es poder tener, no digo una, sino varias copas del mundo que se puedan repetir cada año”, reveló.

El objetivo, según explicó, es que Paraguay y su capital compartan protagonismo con otras ciudades del mundo en el calendario internacional de la disciplina.

“Poner Paraguay y Asunción, juntamente con otras ciudades del mundo, en el centro del mundo deportivo de World Skate”, resumió.

La posibilidad de organizar futuras copas del mundo abriría una nueva etapa para el patinaje nacional, aunque su concreción dependerá de las decisiones y los acuerdos que se establezcan entre las instituciones involucradas.

Paraguay, como en casa

El dirigente italiano también compartió su experiencia personal en el país, al que visitó por primera vez en 2019, durante una inspección previa al Mundial de Patinaje Artístico de 2021. Posteriormente, regresó en varias ocasiones para supervisar los preparativos de los World Skate Games.

“Es un país muy lindo, la gente muy amable, la comida está súper, así que me siento muy cómodo, como si fuese en casa”, comentó.

Consultado sobre la gastronomía paraguaya, destacó la calidad de la carne y la variedad de platos tradicionales. “Yo hablo desde la cultura italiana, con la cocina mediterránea, y viajar por el mundo y buscar un país donde se pueda comer bien para nosotros los italianos es un poco difícil. Te soy sincero: en Paraguay estamos de diez”, afirmó.

Zangarini incluso mencionó la sopa paraguaya entre las especialidades que probó y reconoció que todavía tenía pendiente conocer el tereré.

Mientras los World Skate Games continúan hasta el 18 de octubre, la dirigencia internacional ya mira más allá de la competencia. La intención de impulsar futuras copas del mundo representa una oportunidad para que Paraguay transforme el evento en una plataforma de desarrollo y consolide su presencia en el circuito mundial del patinaje.