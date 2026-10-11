El ministro taiwanés de Exteriores viaja a Polonia para asistir a un foro de seguridad

En un breve comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que Lin pronunciará un discurso titulado 'El modelo taiwanés: un socio de confianza para la reindustrialización de Europa'.

"El ministro Lin aprovechará además el viaje para reunirse con amigos europeos, con el fin de seguir profundizando las relaciones entre Taiwán y Europa y poner en práctica la política de 'diplomacia integrada'", agregó el texto, que no detalló las fechas concretas de la visita ni la agenda del canciller.

El jefe de la diplomacia taiwanesa ya participó en este mismo foro en septiembre del año pasado, cuando defendió la necesidad de reforzar la cooperación entre Taiwán y Europa para contribuir a la reindustrialización del continente.

El único Estado europeo que mantiene lazos oficiales con Taipéi es la Santa Sede, aunque numerosos países de Europa Central y del Este han estrechado sus lazos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

La estancia de Lin en Polonia podría tensar las relaciones entre Pekín y Varsovia, ya que el Gobierno chino se opone firmemente a que altos cargos taiwaneses mantengan contactos con políticos de terceros países con los que mantiene relaciones diplomáticas.