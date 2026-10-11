El Xacobeo 2027 se abre paso en Nueva York de la mano de la comunidad gallega

"El año que viene echa a correr el Xacobeo 2027, que es la gran fiesta de Galicia", explicó durante el desfile el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, que destacó la importancia de aprovechar el evento para acercarse tanto a la colectividad gallega residente en Nueva York como al público estadounidense.

"Estados Unidos es, junto con Italia, uno de los principales países de procedencia de los peregrinos del Camino de Santiago, por lo que Galicia ve en este mercado un potencial de crecimiento turístico", señaló el comisario.

Además, "cada vez hay más turistas americanos, más peregrinos americanos y estamos encantados con ello", agregó. Gómez Román atribuyó el interés de los estadounidenses por el Camino a la historia, la cultura, los paisajes y la gastronomía gallegas, así como a las motivaciones religiosas y espirituales de quienes emprenden la ruta.

En el desfile participaron La Nacional, A Casa de Galicia de Nueva York, el Centro Español de Queens y el Centro Orensano Social Club, con banderas, trajes tradicionales y carrozas decoradas con motivos del próximo Año Santo.

La presencia de las entidades gallegas en el desfile también busca implicarlas en la promoción del Xacobeo y convertirlas en "embajadores del camino aquí en Estados Unidos", añadió Gómez Román, que invitó a los neoyorquinos a descubrir Galicia.

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Por su parte, el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, destacó la importancia de acompañar a la colectividad gallega en el exterior y de aprovechar su presencia para acercar Galicia al público estadounidense.

"Invitar a todos a viajar a Galicia y a visitar Galicia en el próximo año 27", señaló durante el desfile.

Rodríguez Miranda destacó asimismo el papel de las asociaciones de españoles en el exterior como espacios de encuentro que permiten preservar las tradiciones y mantenerlas vivas en sus lugares de residencia, y reafirmó el compromiso de la Xunta de seguir apoyando estas iniciativas.

El Desfile del Día de la Hispanidad, organizado por La Nacional, recorre la Quinta Avenida de Nueva York con delegaciones de países hispanohablantes y forma parte de las actividades del Mes de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El próximo Año Santo se celebrará en 2027. Según los datos de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, en 2025 un total de 43.980 estadounidenses recibieron la Compostela, lo que situó a Estados Unidos como el principal país extranjero de procedencia de los peregrinos, por delante de Italia y Alemania.