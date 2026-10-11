El Yemen condena el ataque hutí contra el aeropuerto de Riad que dejó al menos 12 muertos

El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo del Yemen, Rashad al Alimi -cuyo Ejecutivo trabaja fundamentalmente en territorio saudí- afirmó que el país apoya plenamente a Arabia Saudí y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

En un comunicado, afirmó que la seguridad de ambos países estaba interconectada y que un ataque contra Arabia Saudí también amenazaba la seguridad, los intereses y el futuro del Yemen.

Las autoridades de aviación civil saudíes informaron anoche de que entre los fallecidos en el ataque se encontraban cuatro saudíes, dos ciudadanos bangladesíes y un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés.

Las autoridades informaron de que el ataque del sábado provocó heridas a 309 personas, "quienes actualmente reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico".

Al Alimi afirmó que el Yemen sigue decidido a continuar con la operación "Amanecer de Yemen", la campaña militar del gobierno destinada a acabar con el control hutí y restaurar las instituciones estatales actualmente bajo dominio insurgente.

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También elogió el apoyo saudí a la economía y al gobierno del Yemen, incluida la reciente ayuda presupuestaria y las medidas para ayudar a regularizar la situación de los residentes yemeníes en el reino.

El gabinete yemení condenó por separado el ataque al aeropuerto, calificándolo de peligrosa escalada que amenazaba las instalaciones civiles y la aviación regional e instó a la comunidad internacional a ir más allá de las declaraciones de condena y a tomar medidas prácticas para proteger a los civiles y la seguridad regional.

El ataque al aeropuerto se produce en el contexto de una intensificación de los ataques aéreos de Arabia Saudí contra objetivos hutíes, que han sido respondidos con una creciente campaña de ataques hutíes contra objetivos saudíes como aeropuertos, instalaciones militares, refinerías y otros objetivos económicos.

Arabia Saudí es el principal valedor del gobierno yemení reconocido internacionalmente e interviene militarmente en el Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014.