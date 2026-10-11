Irán dice que otro petrolero choca con una mina cuando cruzaba Ormuz sin su permiso

“Este petrolero, que transportaba un cargamento de petróleo crudo y tenía la intención de salir del estrecho de Ormuz, había desactivado sus sistemas de navegación y, al transitar por una ruta no autorizada, sufrió este incidente”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

Al colisionar con la mina, el buque, de cuyo nombre y bandera no se informó, sufrió una explosión y un incendio en la sala de máquinas

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió tras el incidente que los buques que desactiven sus sistemas de navegación e identificación para cruzar Ormuz “serán considerados hostiles y se les aplicarán medidas severas y contundentes”.

Se trata del segundo incidente similar en dos días después de que ayer otro superpetrolero se incendió tras colisionar con una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una vía “no autorizada” por Teherán.

En los últimos días se ha registrado un importante aumento de los ataques a buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

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Los ataques contra petroleros en Ormuz se suceden en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.