Israel demuele dos viviendas de una familia palestina en Jerusalén Este

Según la Gobernación palestina de Jerusalén, las casas eran propiedad de Yihad Shawamra y sus hijos. Las fuerzas israelíes cerraron el barrio desde primera hora de la mañana e impidieron a los vecinos acercarse a los inmuebles durante la operación.

La agencia oficial palestina Wafa, que cita a la misma fuente, elevó a tres el número de viviendas demolidas.

La demolición se produce un día después de que otro vecino de Beit Hanina, Fadel al Rajabi, se viera obligado a derribar él mismo su casa por haber sido construida sin licencia, según Wafa.

Las autoridades israelíes justifican estas demoliciones por la falta de permisos de construcción. Los palestinos y organizaciones de derechos humanos denuncian que la Municipalidad de Jerusalén apenas concede licencias a los residentes palestinos de la parte oriental de la ciudad.

Quienes reciben una orden de demolición suelen optar por derribar sus propias viviendas para evitar las elevadas tasas que el Ayuntamiento cobra cuando son sus excavadoras las que ejecutan la orden.

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Por otra parte, las fuerzas israelíes registraron este domingo una vivienda en la localidad de Abu Dis, al sureste de Jerusalén, y detuvieron a un joven en la vecina Al Eizariya, al este de la ciudad, según la Gobernación palestina de Jerusalén, que no precisó más detalles.