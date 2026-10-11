Javier Bardem, Victoria Luengo y Rodrigo Sorogoyen presentan 'El ser querido' en Londres

El imponente BFI IMAX, que tiene la pantalla de cine más grande del Reino Unido, albergó esta tarde la proyección del filme del cineasta madrileño -tras un primer pase el pasado jueves-, que cerró así la racha de películas españolas presentadas en los últimos días en esta 70 edición de la cita londinense, junto con 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y la coproducción franco-española 'Búnker', con Javier Bardem y Penélope Cruz.

En la alfombra roja previa a la gala, Sorogoyen dijo a EFE que estaba "orgulloso" de compartir y ser partícipe de este momento "único y saludable" que vive el cine español fuera de sus fronteras: "Es indudable que internacionalmente se está valorando muchísimo y seguramente se espera a este año y al siguiente qué películas vamos a presentar.

En 'El ser querido', Sorogoyen cuenta la historia de Esteban Martínez (Bardem), un oscarizado director de cine, que tras 13 años de distanciamiento con su hija Emilia (Luengo), le ofrece un papel en su próxima película, pero el rodaje expone sus desencuentros y sus fantasmas del pasado, entre escenas que equilibran la incomodidad del relato con momentos de humor.

"Tengo comprobado que cuanto más tenso estás, más fácil es que salga una risa (...) si estás en esa tensión de que no sabes qué va a ocurrir, puede que de repente te rías por una risa nerviosa, que es lo que sucede tanto a los personajes de la película, como a los espectadores", relata Sorogoyen.

En el filme, el cine supone el punto de encuentro para el personaje de Bardem con su hija, y el actor, de 57 años, aseguró a EFE que, en una familia de actores como la suya, se vive el oficio "con el deseo de te cuenten historias" y dejándose llevar por la imaginación y la creatividad hacia otros lugares que no había imaginado.

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En este sentido, la actriz mallorquina Victoria Luengo, que a sus 36 años también experimenta una importante proyección internacional tras participar en filmes como 'El ser querido' o 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, afirmó que, si bien le quedan muchos sueños por cumplir, todavía no contempla cruzar el charco.

"La verdad es que no he pensado mucho en Hollywood, lo que sí que estoy pensando, porque me parece más realista, tiene que ver con el cine europeo", dijo la actriz a EFE, que explicó que ha rodado este verano su primera película en Francia y le ha hecho darse cuenta de que puede empezar a trabajar fuera de su territorio.

Dentro de 'El ser querido', el personaje de Bardem filma otra película, 'Desierto', lo que le permitió a Sorogoyen hablar de la herencia colonial española con respecto al Sáhara Occidental, aunque rodando en las islas Canarias.

El realizador madrileño y Bardem firmaron en agosto de 2025, junto a otras más de 1.100 personas, un manifiesto para denunciar que superproducciones como 'La odisea', de Christopher Nolan, filmasen en este territorio ocupado por Marruecos algunas de sus escenas y sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Preguntado al respecto, Sorogoyen explicó hoy que "es una pena" que esto ocurra, y que no se asuman responsabilidades; y defendió la necesidad de "visibilizar los problemas del mundo, denunciarlos de la manera que se pueda y crear una conciencia para que dejen de ocurrir".