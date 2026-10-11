Kenia coloca en cuarentena a 108 contactos del caso de ébola importado de RD del Congo

El Gobierno keniano informó del caso el pasado martes y, "desde entonces, no se ha registrado ningún caso nuevo", subrayó este domingo el ministro de Sanidad, Aden Duale, en un comunicado.

"Se han identificado y verificado las 122 personas que tuvieron contacto con el caso. De ellas, 108 (88,5 %) se encuentran en cuarentena y bajo vigilancia diaria; hasta el momento, ninguna ha presentado síntomas", señaló Duale.

El ministro enfatizó que "la localización de los contactos restantes continúa, en colaboración con socios internacionales cuando es necesario, y la vigilancia se mantiene activa las 24 horas del día".

De las 293 muestras analizadas por 289 alertas, sólo dio positivo la del caso confirmado: un hombre keniano de 40 años que murió el pasado lunes en un hospital de Nairobi y, al día siguiente, recibió sepultura en un cementerio de esta capital bajo estrictas medidas de seguridad.

Hasta la fecha, concretó Duale, se ha realizado el control sanitario a 667.675 viajeros en 26 puntos de entrada a Kenia, 2.345 de ellos en las últimas 24 horas.

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"Kenia permanece abierta. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existen restricciones de viaje, comercio, transporte o reuniones públicas, ni se han impuesto medidas de confinamiento", aclaró el titular de Sanidad, al afirmar que aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos "operan con normalidad, con controles sanitarios reforzados".

El ministro instó a la población a "mantener la calma pero a permanecer alerta" y recordó que el ébola no se transmite por el aire; se propaga mediante el contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona enferma o fallecida por la enfermedad.

Kenia confirmó este martes su primer caso importado de ébola, correspondiente al citado keniano de 40 años, que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El hombre recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el pasado 3 de octubre.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.