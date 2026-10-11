Más de 2.000 inscritos de 29 países para los Premios Verdes en Ecuador

Premios Verdes es un movimiento regional que encuentra, conecta y amplifica proyectos y líderes que impulsan soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe.

Nació en Ecuador en 2013 y, a lo largo de más de una década, ha recibido más de 22.000 proyectos provenientes de 53 países, construyendo una comunidad internacional vinculada con innovación ambiental, impacto social, conservación, tecnología, economía circular y desarrollo sostenible.

Su modelo integra convocatoria internacional, evaluación técnica, fortalecimiento de capacidades, mentorías, visibilidad, conexiones estratégicas y espacios para acercar soluciones a empresas, academia, gobiernos, organismos internacionales y potenciales fuentes de financiación.

Manrique dijo a EFE que de los 2.087 proyectos presentados se seleccionaron a los mejores 500 de 21 países, y de ellos han quedado como finalistas 52, de los cuales se elegirá en Cuenca a los diez mejores el próximo 22 de octubre al cierre de 72 conferencias, que comenzarán el día 19 con temas como economía azul y océanos; innovación y tecnología para el clima, ciudades sostenibles, entre otros.

La mayor parte de los proyectos provienen de Ecuador (11) y Colombia (10), seguidos por México (7); Argentina y Perú (5 cada uno); Bolivia y Chile (3 cada uno); Brasil, Costa Rica y Panamá (2 cada uno), El Salvador y República Dominicana (uno cada uno).

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Premios Verdes recibe proyectos en diez categorías: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Green Tech.

Manrique anotó que la mayoría de los proyectos semifinalistas son sobre economía circular (153), le siguen Desarrollo Humano (91), Ecosistemas Terrestres (69), Agricultura y Producción de Alimentos (68), y Ciudades y Comunidades Resilientes (58).

El presidente de Premios Verdes -quien fue ministro de Ambiente y canciller de Ecuador- aseguró que durante todo el año han trabajado "en un plan de fortalecimiento o de generación de capacidades de los 2.087 proyectos", en distintos niveles a través de retroalimentación, educación virtual, capacitaciones presenciales, conferencias sobre educación ambiental y social, y acercamiento a entidades medioambientales.

"El planeta y la humanidad necesita más personas preparadas para enfrentar la triple crisis planetaria", dijo en referencia al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Según Manrique, Premios Verde existe "porque el 85 % de los proyectos no logran sobrevivir más de dos años por falta de capacidades en administración, por falta de contactos y por falta de acceso a recursos. Lo que pretendemos nosotros es construir capacidades de manera gratuita durante todo el año", señaló.

Además apoyan en la búsqueda de mercados, socios, en expansión y tecnología.

Como parte de los resultados de los Premios Verdes, 3.511 comunidades implementaron prácticas de economía circular en sus cadenas de valor; 763.000 toneladas de materiales fueron reducidas, recicladas y/o reutilizadas; más de 73.000 hectáreas de bosque fueron conservadas y/o restauradas.