Más de 45.000 personas se manifiestan en Bruselas contra el cambio climático

Según datos ofrecidos por la Policía Federal a medios locales, más de 45.000 personas transitaron por las calles de la capital belga portando pancartas que animan a la lucha contra el cambio climático, aunque los organizadores elevaron esta cifra hasta los 60.000 participantes.

El movimiento formula reivindicaciones entre las que se encuentran la imposición de impuestos a empresas del sector de los combustibles fósiles, la eliminación progresiva de subvenciones a este sector, así como "una transición climática justa" y "el establecimiento de un marco de transición vinculante".

"Bélgica carece actualmente de una estrategia clara para una transición justa. Esto es un problema. Quienes menos contribuyen a la crisis climática, como las personas que viven en la pobreza, suelen ser los más afectados por sus consecuencias", se lee en el manifiesto de los convocantes.

La marcha comenzó en torno a las 12.30 horas GMT, y, según los organizadores, una hora después continuaba llegando gente al punto de inicio, en el bulevar Rey Alberto II.

Una de las principales atracciones turísticas de Bruselas, el Manneken Pis, fue vestido para la ocasión con una camiseta en la que se podía leer "Change" (cambio, en inglés).