Ministro británico de Exteriores, "consternado" tras ataque en aeropuerto de Arabia Saudí

"Estoy consternado por el último ataque al aeropuerto internacional Rey Jalid (de Riad), mis pensamientos están con esas familias que han perdido a seres queridos y con los heridos en este horrible ataque", escribió hoy en la red social X el jefe de la diplomacia británica.

El aeropuerto fue objetivo de un ataque en tres fases que comenzó la noche del viernes, provocando la interrupción del tráfico aéreo y el cierre de la instalación, y que ha sido reivindicado esta tarde por los hutíes a través de su portavoz militar, Yahya Sarea.

Al menos doce personas murieron y otras 309 resultaron heridas la pasada noche en un ataque contra este aeropuerto, según las autoridades saudíes, que este domingo han denunciado que un proyectil "desconocido" ha impactado contra la Terminal 4 de la misma instalación.

Por este motivo, Miliband aprovechó su mensaje para aconsejar a los ciudadanos británicos en el país que "eviten el aeropuerto" y sigan las últimas actualizaciones en las normativas de viaje indicadas por el Ministerio de Exteriores del Reino Unido.

La página web del ministerio desaconseja "todos los viajes a determinadas zonas de Arabia Saudí", especialmente aquellas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Yemen, y recuerda que desde el 13 de julio los hutíes han lanzado misiles y drones contra varios objetivos en Arabia Saudí y contra el transporte marítimo.

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"Es muy probable que se produzcan nuevos ataques contra aeropuertos", advierte el Foreign Office.