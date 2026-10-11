Presidenta de la Cruz Roja sobre los rehenes en Gaza: "Podríamos haber salvado más vidas"

En una entrevista al diario New York Times, Spoljaric se refiere a la situación actual de la Franja palestina, donde Hamás y otras milicias se llevaron secuestradas a 251 personas el 7 de octubre de 2023, de las cuales regresaron vivas a Israel 166, parte de ellas en liberaciones en las que medió el CICR.

Preguntada por si el CICR visitó a los rehenes vivos mientras estaban en Gaza, Spoljaric niega que fuera así y aseguro que visitarlos es "mucho más complicado que lograr su regreso".

"En mi opinión, deberían haber regresado sin condiciones desde el primer día", afirma en la entrevista, ya que "cuanto más tiempo pasa, más se complica la situación". "Personalmente, creo que la presión debería haberse ejercido antes en las negociaciones; podríamos haber salvado más vidas", añade.

Respecto a la situación en Gaza, Spoljarin indica que "lo que sucedió a Gaza y en Gaza a palestinos e israelíes trasciende cualquier norma jurídica, moral o humanitaria".

"Hay muchísimas personas cómplices de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo allí. Lo peor, ahora mismo, es que se está privando a las personas de su dignidad humana", explica.

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Y critica que "se ha creado la percepción de que basta con que haya suficiente comida", en referencia a las alegaciones de Israel, que controla todos los accesos a Gaza, de que deja pasar suficiente para alimentar a los gazatíes.

En este sentido, afirma que no se puede "asumir que ciertas cosas bastan para determinadas personas cuando ese criterio no se aplica a los demás".

Cuando la ofensiva de Israel contra Gaza entra en su cuarto año consecutivo, la cifra acumulada de fallecidos por fuego israelí llega a los 74.370, con 175.371 heridos, en lo que ONG internacionales e israelíes y una comisión independiente de la ONU han calificado de genocidio.

Ayer sábado se cumplió un año de la entrada en vigor del alto el fuego, durante el que los ataques israelíes en la Franja han causado una media de cuatro muertos al día.