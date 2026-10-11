Presidente Luis Abinader invitará al papa León XIV a visitar República Dominicana en 2027

El mandatario explicó que busca reiterar la invitación al papa para que visite el país el próximo año, esta vez como jefe de la Iglesia católica, después de haberlo conocido durante una visita anterior, cuando aún era sacerdote, de acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia Nacional tras la llegada de Abinader este domingo a Roma.

"Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como papa", expresó el mandatario.

El anuncio se produce el mismo día en el que el papa León XIV anunció por sorpresa que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial", a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", informó el pontífice desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus.

El papa aclaró que los doctores "consideran oportuno intervenir" y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".