Pueblo cercano al epicentro del terremoto en Panamá amenace orando a la espera de ayuda

La devastación del sismo no ha frenado la fe que de costumbre profesan los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ahora sin acceso por los daños estructurales ocasionados por el fuerte temblor.

El padre Edvin Cumes, responsable de esa parroquia y otras 32 comunidades aledañas, sonríe durante una eucaristía improvisada frente al templo por ver con vida a sus feligreses, de todas la edades entre un recién nacido recogido en los brazos de su madre y los hombres mayores con el sombrero folclórico de esa región panameña.

“Sentí que era preciso mostrar una acción de gracias a Dios porque, como dije en la misa, después de todo lo que hemos pasado sin ver víctimas de pérdida de vida aquí nos tiene Dios“, dice a EFE el cura de origen guatemalteco.

El terremoto de magnitud 7,7, a una profundidad menor de 10 kilómetros, en la península de Azuero, donde está Tonosí, no ha dejado víctimas mortales ni desaparecidos y menos de una treintena de heridos leves, pero sí daños estructurales principalmente en esa zona repleta de pequeños pueblos, dependiente de la agricultura y ganadería y con una población envejecida.

Según el último informe oficial de las autoridades panameñas, las edificaciones afectadas se elevan a más de 1.400 en todo el país, entre ellas unas 840 residencias y edificios de viviendas, 419 escuelas, más de 60 edificios gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

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“Habremos perdido muchas cosas, como bienes materiales, pero creo que lo más importante y es irreparable es la vida misma (…) aquí nos tiene con vida, quizá algunos golpeados y otros sin saber qué hacer, pero al final aquí nos tiene Dios con vida, que es lo que nos debe interesar ahora mismo, aquí estamos, sin importar el cómo”, apunta Cumes.

La iglesia de Tonosí ha sido afectada por el temblor, aunque no se ha derrumbado; una situación que se replica en el resto de los pueblos de esa zona, bajo un plano urbano típico de la colonial española -una plaza en el centro presidida por un templo y rodeada de las sedes del gobierno local- con los campanarios caídos o severas grietas que aumenten el riesgo de colapso.

En Tonosí los vecinos aún duermen en las calles por las constantes réplicas que no cesan desde el viernes. Algunos están en los parques, otros cerca de la iglesia y muchos en los patios de sus hogares.

Mientras tanto, no se ha restablecido el agua ni la luz así como tampoco ha entrado ayuda, según los vecinos, pero EFE constató la presencia de la Cruz Roja además de la entrada de tractores y retroescavadoras así como que las autoridades locales estuvieron repartiendo botellas de agua.

Las vías para llegar hasta ese pueblo están dañadas, según pudo comprobar EFE. Una de ellas es inviable por los deslizamientos de tierra mientras que la otra ha sido despejada, pero persisten las grietas, piedras y árboles caídos.

Además, incluso en una situación normal el pueblo ya es remoto, a más de 300 kilómetros de Ciudad de Panamá y casi 130 kilómetros de la carretera Panamericana, la principal del país que lo cruza y conecta al continente.

El gobierno trabaja para despejar los accesos así como las empresas de electricidad intentan restablecer la luz, según constató EFE, tras hacer un recorrido por las zonas afectadas este fin de semana.

Los vecinos, mientras tanto, han vuelto a pasar una noche a la intemperie con el nerviosismo que dejan las réplicas tras este terremoto en Panamá, país que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.