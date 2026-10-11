Sheinbaum urge al resguardo ante el próximo impacto del huracán Simón en costas mexicanas

"Ante el próximo impacto del huracán Simón, de categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguarda hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado", subrayó Sheinbaum, en un mensaje en X.

La mandataria mexicana informó que continúan las evacuaciones preventivas en zonas de riesgo por deslaves, inundaciones y crecidas de ríos o arroyos.

Finalmente, pidió a la población evitar transitar por la vía pública y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Sheinbaum acompañó su mensaje con un mapa de Protección Civil que identifica a 24 municipios de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán donde se suspendieron las actividades no esenciales desde el sábado ante la amenaza del huracán.

No obstante, Sheinbaum no precisó la hora o punto estimado del ingreso del ciclón al territorio mexicano.

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Simón se encuentra "muy cerca de las costas mexicanas" y se prevé que continúe frente al litoral, a la altura de Cabo Corrientes (Jalisco), hasta el lunes, de acuerdo con Protección Civil.

El cambio de trayectoria modifica el pronóstico previo, que contemplaba que Simón tocará tierra las primeras horas de este domingo.

Sin embargo, se prevé que el huracán aún pueda impactar en el territorio mexicano durante la jornada, además de que seguirá generando efectos en la región.

A las 9:00 hora local (15:00 GMT), Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora con rachas de 280, mientras se desplazaba hacia el noroeste a once kilómetros por hora, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 140 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).

En Jalisco, se esperan las condiciones más severas, con rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, olas de hasta diez metros y una marea de tormenta de hasta 2,5 metros, además de lluvias extraordinarias.

Este estado también ha suspendido el transporte público hasta nuevo aviso y restringido la navegación a todo tipo de embarcaciones en Puerto Vallarta, uno de los principales sitios turísticos del occidente del país.

La navegación está totalmente restringida en los puertos de Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit) y Lázaro Cárdenas (Michoacán), según la Marina mexicana.

Sumado a ello, los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Mazanillo anunciaron desde el sábado el cierre de sus operaciones comerciales hasta el lunes.