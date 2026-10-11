Von der Leyen muestra su apoyo a Zelenski ante un posible alto el fuego energético

"Buena conversación con Zelenski hoy. Apoyé plenamente el llamamiento del presidente Zelenski a un alto el fuego que protegería los suministros globales de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia", dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que la guerra "ha entrado en una nueva fase, más sombría", ya que Rusia "está estancada en el campo de batalla y ataca a civiles lejos de las líneas del frente".

También transmitió su solidaridad con el pueblo ucraniano y su "pleno apoyo al presidente Zelenski mientras lidera la lucha por la libertad de su pueblo", mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo este sábado que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Zelenski acudirá en persona los próximos 15 y 16 de octubre a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde se discutirán "las necesidades de financiación para el año que viene y cómo movilizar un nuevo apoyo global.

Von der Leyen añadió que, esta semana, la UE proporcionará más financiación para drones y misiles y así "fortalecer las defensas de Ucrania y proteger sus cielos".

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Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global, a lo que el presidente ucraniano se mostró "sorprendido" por no conocer la decisión.

"Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", declaró Zelenski haciendo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales.