ACNUR solo cuenta con 35 % de los fondos necesarios para 2026 y ha perdido 8.000 empleados

"Hay un límite a la eficiencia: llega un momento en que hacer más con menos no puede compensar la falta de recursos", dijo el alto comisionado para los refugiados, Barham Salih, en una reunión del comité ejecutivo del organismo.

Para el próximo año, ACNUR estima que contará con unos 2.680 millones de dólares, aunque confía en que en su reunión anual de diciembre habrá países y otros donantes que comprometerán más recursos.

Mientras tanto, esta situación le ha llevado a pasar de 20.000 empleados en 2024 a algo menos de 12.000 en la actualidad, en uno de los mayores ajustes de personal de su historia.

A ello se han sumado controles financieros estrictos, priorización de las actividades y una disminución de su presencia operativa en el terreno.

Pese a estos recortes, Salih sostuvo que el 88 % de los trabajadores están destinados fuera de la sede central (Ginebra), el 70 % es personal contratado localmente y alrededor del 95 % de su capacidad en materia de protección y soluciones permanece en las operaciones sobre el terreno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El déficit de financiación ha coincido con una presión creciente sobre las operaciones de emergencia: en 2026, ACNUR ha respondido a 22 declaraciones de emergencia en 18 países, 17 de ellas nuevas, en escenarios que abarcan desde Yemen y el este y el Cuerno de África hasta Sudán y la región africana del Sahel.

Todo esto en un contexto global en el que más de 117 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia, persecución y otras amenazas.

"La asistencia humanitaria no puede compensar indefinidamente las guerras sin resolver", señaló el alto comisionado, al reclamar liderazgo político para poner fin a los conflictos.

En este contexto, anunció que ACNUR se ha fijado para 2035 el objetivo de reducir a la mitad el número de refugiados que viven en situaciones de desplazamiento prolongado y siguen dependiendo de la ayuda humanitaria, mediante una mayor autosuficiencia y soluciones duraderas.

Actualmente, unos 14,5 millones de refugiados en países de ingresos bajos y medios se encuentran en esa situación y dependen de la asistencia para cubrir sus necesidades más básicas, según los datos de la agencia de Naciones Unidas.

El alto comisionado advirtió de que reducir la ayuda o trasladar la responsabilidad a los países de acogida no puede considerarse un éxito si no se mejora realmente la vida de los refugiados y se les permite contribuir a sus comunidades.

Aseguró que, en cualquier caso, ACNUR seguirá teniendo responsabilidades hacia quienes continúen necesitando asistencia humanitaria.