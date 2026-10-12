Agricultores portugueses reclaman 140 millones en ayudas para competir con España

En la movilización, que tiene lugar ante el Parlamento, participan unos 150 dirigentes de asociaciones agroforestales de todo el país, encabezados por el presidente de la CAP, Álvaro Mendonça e Moura. Posteriormente tienen previsto desplazarse a la residencia oficial del primer ministro, Luís Montenegro.

Según la confederación, los 60 millones de euros de ayudas anunciados en Portugal resultan insuficientes frente a los 1.100 millones concedidos por el Gobierno español. Por ello, reclama elevar el paquete portugués hasta los 200 millones para compensar el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes.

La organización sostiene que los productores de ambos países compiten por los mismos clientes con niveles de protección pública distintos y advierte de que el aumento de los costes compromete la viabilidad de las explotaciones y las próximas campañas.

Los representantes agrícolas tienen previsto entregar sus reivindicaciones junto con una cesta de alimentos portugueses, entre ellos aceite, vino, queso, arroz y frutas, como símbolo de las producciones que consideran amenazadas por el deterioro de la competitividad.

La CAP exige que estas compensaciones sean independientes de los pagos ordinarios de la Política Agrícola Común (PAC) y de las ayudas por catástrofes climáticas, y advierte de nuevas protestas si no se recuperan unas condiciones mínimas para producir.