Alrosa presentará diamante lavanda en forma de corazón valorado en 1,5 millones de dólares

"El 22 de octubre, Alrosa Diamond Exclusive presentará en Yekaterimburgo una colección de diamantes naturales raros de alta calidad. La estrella de la presentación es un diamante de color lavanda en forma de corazón, que la revista RR incluyó en su lista de las joyas más impresionantes de 2026", señaló la compañía en Telegram.

Según la empresa, esta piedra fue extraída en la región rusa de Yakutia en 2025, "y los artesanos de ALROSA tardaron más de seis meses en cortar este diamante rosa púrpura intenso".

"Su valor estimado actual supera los 1,5 millones de dólares", sostuvo.

Alrosa señaló que "los diamantes rosas se encuentran entre los más raros del mundo".

"Desde 2005, sus precios han aumentado un 390 %, y tras el cierre de la mina Argyle en Australia en 2020, que producía más del 90 % del suministro mundial de estas gemas, estos ejemplares raros se han vuelto aún más atractivos para el mercado", aseveró la compañía.

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Indicó que los especialistas podrán ver la piedra preciosa mediante cita previa y "se organizará un desayuno de negocios para inversores con gemólogos y expertos financieros".

La Unión Europea (UE) prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G-7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.

En 2025, Alrosa extrajo 29,7 millones de quilates, pero a finales de año la empresa informó que reduciría la producción a 26 millones de quilates a la espera de que el mercado de diamantes, actualmente en baja, se equilibre.