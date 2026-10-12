Aparecida, la patrona de Brasil, entre la devoción de los fieles y la disputa política

Una de esas noticias falsas afirmaba que el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, querría quitarle a la Virgen de Aparecida el título de patrona de Brasil en caso de llegar al poder, algo que fue desmentido por el propio aspirante del Partido Liberal (PL).

Por su parte, otra, empleada en redes durante las elecciones de 2022, sostenía que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en ese entonces candidato, pretendería cerrar miles de iglesias evangélicas alrededor de todo Brasil, algo que también fue ampliamente desmentido.

Mientras tanto, en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones, más de 100.000 peregrinos se dirigieron a lo largo de esta semana hacia el Santuario, el más grande del mundo dedicado a una advocación mariana, para encomendarse a la Virgen protectora de Brasil.

Muchos de ellos llevan días caminando bajo la lluvia con los pies doloridos e incluso algunos enfilan el Puente de la Fe, que une la ciudad con la Basílica, de rodillas para ofrecer ese dolor a la Virgen y solicitarle su bendición.

El Santuario acoge más de diez millones y medio de peregrinos anualmente. Uno de ellos es Gilberto, de 53 años, que caminó 45 kilómetros desde el municipio de Taubaté, en la periferia de São Paulo, y para el que la devoción por Aparecida es "sudor, lágrimas, mucho amor y mucha fe".

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"Es una alegría en el corazón", declaró a EFE.

Gilberto tuvo que saltar de un tercer piso durante un incendio hace diez años y le agradece a la Virgen el seguir vivo, por lo que, "aunque sea ardua", esta peregrinación es lo más importante del año para él.

"Ella nos hace olvidar el odio, la muerte. Y así dirigimos los ojos hacia Dios y todo cambia", dijo.

"Yo he cruzado el Puente de la Fe de rodillas", cuenta Angélica, de 40 años, que vino a Aparecida para cumplir una promesa que le hizo a la Virgen, a quien le pidió su intercesión para salvar la vida de su sobrino, que nació prematuramente y pasó tres meses en cuidados intensivos.

Para ella, "solo Dios puede tener piedad" de aquellos que politizan la religión por el daño que le hacen a la Virgen.

"Le pido a Dios que no ganen, que quienes venzan sean personas íntegras que no perjudiquen a nadie y menos aún por cuestiones religiosas", expresó.

Asimismo, Sebastião, de 50 años y natural del estado de Minas Gerais, considera que "es absurdo usar la religión para ganar votos", pero indica que es positivo que los políticos sean creyentes, ya que la fe aporta "todo lo bueno a nuestra vida y a la sociedad".

En este sentido, durante su homilía en la misa solemne, celebrada con una Basílica totalmente abarrotada, el arzobispo de Aparecida, Mário Antônio da Silva, alertó a los fieles contra el avance del odio, la violencia y la indiferencia, y defendió "el amor, el perdón y la solidaridad sobre las diferencias ideológicas".

Además, en la rueda de prensa posterior a la celebración, el religioso declaró que, independientemente de los resultados de los próximos comicios, la Iglesia "seguirá cultivando la piedad y el respeto".

"Delante de los muros hay que hacer túneles y delante de los precipicios hay que tender puentes", comentó.