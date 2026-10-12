Arabia Saudí dice que la palabra "miedo" no está en su diccionario pese a ataques hutíes

"Quiero compartir con ustedes algo que los saudíes siempre tenemos muy presente, algo que quizás algunos desconozcan. La palabra miedo en el diccionario saudí...simplemente no existe. Los saudíes somos un pueblo valiente, combativo y decidido, y le demostraremos al mundo que, sin importar las dificultades que enfrentemos, las superaremos", dijo el ministro en la inauguración de la 25º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en inglés), en Riad.

El pasado sábado se produjo el ataque más mortífero en los últimos años en Arabia Saudí después de que los hutíes lanzaran un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, lo que provocó al menos 13 muertos, además de otros cuatro fallecidos en otras acciones de los insurgentes desde el viernes.

El responsable de la cartera energética del país quiso agradecer precisamente a los invitados al WPC que han podido viajar a la capital del reino, pese a que el aeropuerto de Riad no tiene vuelos programados como consecuencia de los ataques.

"A todos los que viajaron a Riad, gracias. Gracias porque saben que este país es seguro. Y saben que vuestra protección es nuestra prioridad absoluta. Vuestra presencia es importante", dijo.

Admitió que la reunión de hoy en el marco del congreso anual del Consejo Mundial del Petróleo, que se celebra por primera vez en Arabia Saudí, "no significa que los riesgos hayan desaparecido", sino que hay "determinación de afrontarlos con discernimiento, cooperación práctica y un sentido compartido de responsabilidad".

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"Cuando las circunstancias se complican, el diálogo cobra mayor importancia", zanjó.

Algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, no han acudido al congreso pese a estar confirmada su presencia, según reportaron medios, como el Financial Times.

Los insurgentes yemeníes han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

El último ataque contra el aeropuerto de Riad se produjo después de que la cadena de televisión Al Masirah, bajo control hutí, denunciara que una ofensiva aérea de la coalición apuntó contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení, en manos de los rebeldes desde 2014.

La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení, una entidad bajo patronazgo absoluto del Ejecutivo saudí.

Los hutíes no son el único grupo que ha lanzado ataques contra territorio saudí en los últimos meses, ya que el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido también objetivo de varios movimientos armados proiraníes que han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.