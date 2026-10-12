Bruselas lamenta la propuesta de recorte del presupuesto europeo y su menor flexibilidad

"La Comisión lamenta la reducción significativa del tamaño general del presupuesto", señaló en la rueda de prensa diaria de la institución el portavoz de Presupuesto, Balasz Ujvari, que recordó que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, había advertido hace unos días que cualquier gran recorte ponía en riesgo las prioridades que se ha marcado la Unión Europea.

La nueva versión de las cuentas establece el monto total en 1,62 billones, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que se situaba en 1,76 billones en precios constantes de 2025, por lo que el recorte total se sitúa en 141.056 millones de euros, con los apartados de competitividad y seguridad como principales afectados por los recortes.

"Desde luego, no nos alegra en absoluto ver estos recortes. Tenemos una serie de objetivos comunes y prioridades que se han fijado para los próximos años y es importante que dispongamos de los medios necesarios para cumplir con estas prioridades fundamentales. Es muy importante que destinemos los recursos adecuados a nuestras ambiciones", recalcó el portavoz.

Ujvari también advirtió sobre la reducción en la flexibilidad del presupuesto, ya que la propuesta incluye reducciones en la asignación de instrumentos para responder a "necesidades imprevistas y crisis", un extremo que Bruselas ve "esencial" para que el monto total sea "efectivo y capaz de reaccionar durante los próximos siete años".

A Bruselas tampoco le convence el "vínculo más débil" entre los planes nacionales y las recomendaciones específicas por país, lo cual, según el portavoz, "limita la capacidad del presupuesto para impulsar reformas" en los Estados miembros.

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El portavoz señaló, por otro lado, que es positivo que se mantengan sobre la mesa las cinco nuevas fuentes de recursos propios que Bruselas había propuesto para alimentar el presupuesto sin tener que recurrir a mayores aportaciones de los países, pero señaló que no es suficiente que sigan planteándose únicamente como opciones.

"Necesitamos progreso decisivo hacia un acuerdo, porque estos nuevos recursos propios son esenciales para financiar las prioridades comunes y pagar los intereses de la deuda del fondo de recuperación", explicó.

La propuesta irlandesa reduce las cuentas como pidieron el canciller alemán, Friedrich Merz, junto con primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca, pero concentra los recortes precisamente en partidas que estos socios quieren priorizar, como seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular, frente a las partidas tradicionales de fondos agrícolas.

En una carta enviada en septiembre, los 'frugales' avisaron de que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta la propuesta en "varios cientos de miles de millones de euros".

Al otro lado, el grupo de los 'amigos de la cohesión', formado por 17 Estados miembros entre los que se encuentran España, Italia, Portugal o Grecia, respondió en otra misiva que el próximo presupuesto debe "preservar la agricultura y la cohesión como prioridades centrales".

La presidencia irlandesa presentará estas cuentas primero a los ministros de Asuntos Europeos de la UE el próximo martes, donde mantendrán una primera aproximación, y luego en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del 15 y 16 de octubre, con vistas a lograr un acuerdo en diciembre como se habían propuesto.