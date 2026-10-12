China condena los ataques hutíes contra el aeropuerto internacional de Riad

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó en una rueda de prensa que Pekín condena los ataques que han provocado "un considerable número víctimas" y reiteró que China "se opone de forma constante a los ataques contra civiles e instalaciones civiles".

Mao pidió a las partes implicadas evitar acciones que conduzcan a una escalada de la tensión regional y resolver sus diferencias y disputas "mediante el diálogo y la negociación", con el fin de alcanzar cuanto antes "la paz y la estabilidad" en la región.

Las declaraciones se producen después de que los hutíes reivindicaran una serie de ataques contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que causaron al menos 17 muertos y cientos de heridos, según los últimos balances.

El ataque más grave se produjo el sábado, con trece fallecidos y más de 300 heridos, mientras que una nueva ofensiva el domingo causó un muerto, once heridos y daños materiales.

Los insurgentes yemeníes también han amenazado con nuevos ataques contra aeropuertos y el espacio aéreo saudí, en una escalada que se suma a la presión sobre rutas marítimas y energéticas como Ormuz, Bab el Mandeb y el mar Rojo.

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China mantiene estrechos vínculos energéticos y diplomáticos con Arabia Saudí e Irán y ha defendido durante la guerra una salida negociada, el respeto a la soberanía regional y la protección de infraestructuras civiles y rutas comerciales.